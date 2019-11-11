Расплакавшийся из-за расизма игрок «Шахтера» высказался об инциденте

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Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон выступил с заявлением об инциденте на матче 14-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (1:0).

Бразильца оскорбляли фанаты хозяев на расовой почве, на что игрок ответил неприличным жестом и ударил мячом в сторону трибун. В итоге, судья принял решение увести команды в подтрибунное помещение, а полузащитника удостоил красной карточки. Тайсон покинул поле в слезах.

«Я люблю свою расу, я бьюсь за цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, для любви. Я никогда не буду молчать при встрече с таким бесчеловечным и подлым поведением.

Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью, ведь я ничего не мог сделать в тот момент. Но нас учили быть сильными и бороться. Бороться за свои права и равенство. Моя роль — бороться, бить себя в грудь, поднять голову и не прекращать борьбу. В расистском обществе недостаточно не быть расистом — мы все должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения.

И спасибо всем за слова поддержки. Мы продолжим бороться. Нет расизму!» — написал Тайсон в Instagram.

Ранее Тайсона поддержал Неймар.