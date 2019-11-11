«Лейкерс» дома уступили «Торонто», Джеймс оформил трипл-дабл
В рамках очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Торонто Рэпторс».
Встреча завершилась со счетом 104:113 (30:29, 30:23, 18:26, 26:35). Хозяева 7-матчевую победную серию в НБА, тогда как «Рэпторс» победили третий раз подряд.
Стоит отметить, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 13 очков, 15 передач и 13 подборов.
НБА — регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» — 104 : 113