Украинский клуб призвал не спешить с осуждением болельщиков-расистов
Украинский клуб «Динамо» Киев призвал не спешить с осуждением болельщиков-расистов, которые оскорбляли бразильских игроков донецкого «Шахтера» в матче 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых.
По словам столичного клуба, выяснение всех фактов данного дела лежит на органах правопорядка, поэтому до начала проведения расследования не стоит делать поспешных выводов.
Напомним, что игра между «Шахтером» и «Динамо» завершилась победой «горняков» со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что на Украине футболист покинул поле в слезах из-за расизма