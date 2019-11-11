Украинский клуб призвал не спешить с осуждением болельщиков-расистов

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Украинский клуб «Динамо» Киев призвал не спешить с осуждением болельщиков-расистов, которые оскорбляли бразильских игроков донецкого «Шахтера» в матче 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых.

По словам столичного клуба, выяснение всех фактов данного дела лежит на органах правопорядка, поэтому до начала проведения расследования не стоит делать поспешных выводов.

Напомним, что игра между «Шахтером» и «Динамо» завершилась победой «горняков» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что на Украине футболист покинул поле в слезах из-за расизма