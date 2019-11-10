Турнир UFC в Москве посетили более 11 тысяч человек

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Вчера, 9 ноября, в Москве прошел турнир Fight Night 163, проводимый под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

По информации корреспондента «Газеты.Ru», вечер, проводимый на «ЦСКА Арене», посетило более 11 тыс, человек. Все билеты на турнир были проданы.

Напомним, что в главном бою Fight Night встретились россиянин Забит Магомедшарипов и американец Келвин Каттар. Отечественный боец победил спортсмена из США по единогласному решению судей.

В со-главном поединке россиянин Александр Волков одержал победу над американским бойцом Грегом Харди также по единогласному решению судей.

Напомним, что «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Волков назвал Харди неудобным бойцом.