Ягудин: Щербакова на десять голов выше всех остальных

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин поделился своими впечатлениями после победы российской фигуристки Анны Щербаковой на китайском этапе Гран-при. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир Первого канала.

По его словам, в настоящий момент 15-летняя ученица Этери Тутберидзе на десять голов превосходит всех своих соперниц.

«Все аплодируют этому великолепному прокату! Откуда же у такой хрупкой девушки такое количество сил и энергии? Как она умудряется прыгать два четверных лутца? Браво, просто браво! Щербакова на десять голов превосходит всех фигуристок», — сказал Ягудин.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала идиотскими современные правила фигурного катания.