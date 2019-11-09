Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным. Об этом сообщает Omroep Gelderland.
По его словам, трижды подряд проигрывать в Эредивизи ему еще не приходилось.
«Для меня настал самый сложный отрезок в карьере. Необходимы перемены, нам нужно оставаться спокойными и быть едиными. У нас плохие результаты, но качество игры остается на высоком уровне. Надеюсь, мы сможем выкарабкаться из этой ямы», — сказал Слуцкий.
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил о том, что его команда откатилась на пять лет назад.