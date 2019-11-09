«Барса» может бесплатно отпустить Суареса в клуб Бекхэма, сообщает ESPN

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Клуб Высшей футбольной лиги США (MLS) «Интер Майами» все еще заинтересован в нападающем каталонской «Барселоны» Луисе Суаресе. Об этом сообщает ESPN.

Источник также утверждает, что боссы сине-гранатовых до сих пор не определились с будущим форварда. В данный момент скаутский отдел подыскивает замену возрастному игроку.

Стоит отметить, что Суарес является одним из друзей главной звезды «Барсы» Лионеля Месси, поэтому клуб не хочет отпускать футболиста, которому исполняет 33 года в январе, бесплатно. Его контракт с каталонцами истекает в 2021 году.

«Интер Майами» не хочет покупать уругвайца, рассчитывая на устоявшуюся практику подписания свободных агентов.

В случае, если Суарес будет настаивать на уходе из испанской команды, руководство «Барселоны» может пойти на уступки и отпустить его бесплатно, разгрузив таким образом зарплатную ведомость.

Напомним, что «Интер Майами» был основан в 2018 году. Дебют клуба в регулярном чемпионате MLS ожидается следующей весной. Одним из владельцев команды является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» не готов купить хавбека Артуро Видаля на условиях «Барселоны».