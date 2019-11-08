Объявлен лучший момент дня в Лиге Европы
Объявлен лучший момент дня в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Им стал эпизод с участием форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда, исполнившего финт Зидана.
Отметим, что воспитанник академии «красных дьяволов» сумел открыть счет в матче против сербского «Партизана».
Ранее сообщалось, что в Интернете появилось видео невероятного сэйва голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева ногой, аналогичного тому, который он совершил в серии пенальти против сборной Испании на чемпионате мира по футболу в прошлом году.
�� Финт Зидана ✔️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 7, 2019
�� В домик ✔️
��♂️ Момент дня ✔️
Мейсон Гринвуд ������#ЛигаЕвропы | @UKEnterprise pic.twitter.com/9dkTklUxC4