Объявлен лучший момент дня в Лиге Европы

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Объявлен лучший момент дня в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Им стал эпизод с участием форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда, исполнившего финт Зидана.

Отметим, что воспитанник академии «красных дьяволов» сумел открыть счет в матче против сербского «Партизана».

Ранее сообщалось, что в Интернете появилось видео невероятного сэйва голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева ногой, аналогичного тому, который он совершил в серии пенальти против сборной Испании на чемпионате мира по футболу в прошлом году.