ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы

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Будапештский «Ференцварош» разошелся миром с московским ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча состоялась на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась нулевой ничьей. У красно-синих в концовке встречи был удален за две желтые карточки вышедший на замену Кирилл Набабкин. Для подопечных Виктора Гончаренко это первое набранное очко в текущем турнире.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что скаут туринского «Ювентуса» находится в Венгрии на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с участием московского ЦСКА.

Футбол. Лига Европы.

«Ференцварош» — ЦСКА — 0:0.