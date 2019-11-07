Голкипер «Ювентуса» объяснил ошибку Гилерме

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Вратарь туринского «Ювентуса» Войчех Щенсны объяснил ошибку голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Polsat Sport.

Команды провели встречу в Москве, закончился матч победой «Ювентуса» со счетом 2:1. Первый мяч «Локомотив» пропустил уже на четвертой минуте после ошибки Гилерме.

«Что могу сказать об ошибке Гилерме? Хорошо, что это случилось с ним, а не со мной. Был дождь, поэтому газон был мокрый. У меня тоже были проблемы с приемом мяча. Сочувствую ему», — заявил Щенсны.

Стоит отметить, что победный гол туринская команда оформила уже в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в матче с «Локомотивом».