Хабиб: рад, что Роналду не забил «Локомотиву»

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Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поприсутствовал на матче Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» (1:2).

После встречи непобежденный спортсмен прокомментировал итог встречи.

«Отличная игра. У Роналду сегодня было три момента, но я рад, что он не забил. Не знаю, что писать ему после этой встречи. Честно, не думал, что «Локомотив» так хорошо сыграет. Не ожидал!» — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива».