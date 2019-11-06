Хабиб: рад, что Роналду не забил «Локомотиву»
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поприсутствовал на матче Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» (1:2).
После встречи непобежденный спортсмен прокомментировал итог встречи.
«Отличная игра. У Роналду сегодня было три момента, но я рад, что он не забил. Не знаю, что писать ему после этой встречи. Честно, не думал, что «Локомотив» так хорошо сыграет. Не ожидал!» — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива».