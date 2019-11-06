«Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов
На стадионе «РЖД Арена» в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На точные удары Аарона Рэмзи и Дугласа Косты «Локомотив» ответил точным ударом Алексея Миранчука.
Как итог, «Ювентус» набрал 10 очков и остался первым в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) идет третьим.
Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
«Локомотив» (Россия) — «Ювентус» (Италия) — 1:2
Голы: 0:1 — Рэмси – 3', 1:1 — Миранчук – 12', 1:2 — Коста – 90+3'.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.