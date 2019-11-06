Пойманным на допинге атлетам могут запретить занимать госдолжности
Министерство спорта России хочет внести определенные поправки в федеральный закон о физической культуре и спорте, передает ТАСС.
Эти нововведения должны запретить дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам занимать государственные должности.
Об этом во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице заявил министр спорта России Павел Колобков.
«У нас сейчас пожизненно отстранены от работы восемь тренеров. Также мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволят не допустить, чтобы дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, или руководили детско-юношескими спортивными школами» — отметил Колобков.
Ранее министр спорта России поделился подробностями о сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агенством.