Пойманным на допинге атлетам могут запретить занимать госдолжности

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Министерство спорта России хочет внести определенные поправки в федеральный закон о физической культуре и спорте, передает ТАСС.

Эти нововведения должны запретить дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам занимать государственные должности.

Об этом во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице заявил министр спорта России Павел Колобков.

«У нас сейчас пожизненно отстранены от работы восемь тренеров. Также мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволят не допустить, чтобы дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, или руководили детско-юношескими спортивными школами» — отметил Колобков.

Ранее министр спорта России поделился подробностями о сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агенством.