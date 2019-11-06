Защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

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Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом он написал в своем Instagram.

В послании, опубликованном к игрокам сборной, он поблагодарил болельщиков за поддержку национальной сборной и пожелал команде Андрея Шевченко только побед.

Также он заявил о том, что футбол в последнее время стал ареной для политической борьбы, и что люди, принимающие решения об участии игроков в играх, стали испытывать чувство страха.

Ранее сообщалось, что известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов проив немецкого клуба «РБ Лейпциг».