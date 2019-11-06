Защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины
Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом он написал в своем Instagram.
В послании, опубликованном к игрокам сборной, он поблагодарил болельщиков за поддержку национальной сборной и пожелал команде Андрея Шевченко только побед.
Также он заявил о том, что футбол в последнее время стал ареной для политической борьбы, и что люди, принимающие решения об участии игроков в играх, стали испытывать чувство страха.
Ранее сообщалось, что известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов проив немецкого клуба «РБ Лейпциг».
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Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!