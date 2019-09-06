Марадона стал главным тренером аргентинского клуба «Химнасия»

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Легендарный Диего Марадона стал главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы.

Как сообщает пресс-служба команды, срок контракта с 58-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Отметим, что «Химнасия» занимает последнее, 24-е место в чемпионате Аргентины, набрав после пяти матчей одно очко. Клуб является одним из самых старейших в Аргентине и был основан в 1887 году.

Ранее у чемпиона мира 1986 года были диагностированы проблемы со здоровьем, в связи с чем врачи посоветовали 58-летнему аргентинцу покинуть пост главного тренера мексиканского «Дорадоса».