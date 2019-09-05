Овечкин высказался о пожелавшем ему смерти журналисте

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Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по поводу твита одного из журналистов, передает «Матч ТВ».

В соцсети появился пост со словами: «Если Овечкин завтра умрет, мир станет лучше…».

По мнению российского хоккеиста, причина такого отношения к нему в том, что этому журналисту не дал аккредитацию на матчи «Вашингтона».

«И правильно сделали, что не дали! Потому что человек писал не то что гадости, а вообще ахинею. Даже сам не понимал, что он пишет.

Таким людям — скатертью дорога. И пусть потом что хотят, то говорят. Земля ведь круглая, знаете. Если ты кому-то желаешь зла, оно к тебе обязательно придет. Потом он будет думать, мол, за что.

Понятно, что родители переживают! «Если бы его не было в живых…» Вообще такое нельзя говорить! Это даже не вопрос самоуважения. Ты так опускаешься ниже плинтуса. И знаете, этого человека для меня больше не существует. Хотя раньше у меня с ним были нормальные отношения», — заявил спортсмен.

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