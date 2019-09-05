Жена Кокорина уехала на море перед судом по УДО

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Жена бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в Instagram серию фотографий со своего отдыха.

Напомним, 6 сентября состоится рассмотрение ходатайств Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева об УДО. Оно пройдет в закрытом режиме.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают заключение в колонии общего режима в Белгородской области.

Ранее Валитова отреагировала на новость о том, что полузащитник Александр Самедов принял решение завершить карьеру.