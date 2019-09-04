Тактаров заявил о пользе поражения Хабиба от Порье
Победитель одного из турниров UFC, российский боец Олег Тактаров заявил, что поражение Хабиба Нурмагомедова от американца Дастина Порье пойдет россиянину на пользу.
«Конечно, я не могу желать Хабибу проигрыша, тем более что я давал ему приз лет 10 назад за лучшую технику. Но в данной ситуации я понимаю, что проигрыш полезен для развития его личности», — приводит слова Тактарова «Советский спорт».
Для Нурмагомедова бой с Дастином Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора. Напомним, поединок состоится 7 сентября.
Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов в Абу-Даби находится под усиленной охраной в преддверии поединка против американца Дастина Порье.