Тактаров заявил о пользе поражения Хабиба от Порье

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Победитель одного из турниров UFC, российский боец Олег Тактаров заявил, что поражение Хабиба Нурмагомедова от американца Дастина Порье пойдет россиянину на пользу.

«Конечно, я не могу желать Хабибу проигрыша, тем более что я давал ему приз лет 10 назад за лучшую технику. Но в данной ситуации я понимаю, что проигрыш полезен для развития его личности», — приводит слова Тактарова «Советский спорт».

Для Нурмагомедова бой с Дастином Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора. Напомним, поединок состоится 7 сентября.

Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов в Абу-Даби находится под усиленной охраной в преддверии поединка против американца Дастина Порье.