Самый дорогой билет на матч «Локомотива» в Лиге чемпионов стоит 65000 рублей

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Московский футбольный клуб «Локомотив» представил информацию о стоимости билетов на домашние матчи команды в Лиге чемпионов.

Как сообщается на официальном сайте железнодорожников, продажа билетов будет производиться «пакетами». Стоимость одного пакета включает возможность посещения всех трех матчей.

Минимальная цена пакета — 2900 рублей. Стоимость самого дорого пакета составляет 65 тысяч рублей.

При этом, для владельцев абонементов матчи группового этапа уже включены в стоимость сезонного абонемента.

Продажа пакетов на Лигу чемпионов для владельцев клубных карт откроется 9 сентября в 11:00.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив» встретится в Черкизово с «Атлетико» (1-го октября), «Ювентусом» (6-го ноября) и «Байером» (26-го ноября).

Ранее руководство санкт-петербургского «Зенита» обозначило цели клуба в Лиге чемпионов.