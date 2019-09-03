Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону
Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд скончался в возрасте 49 лет, сообщает Budstikka.
По информации издания, бывший спортсмен умер у себя дома в Аскере. Причины смерти не называются.
Ханевольд становился олимпийским чемпионом на Играх в Ногано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. Также он пять раз завоевывал золото на чемпионатах мира.
В 2010 году биатлонист объявил о завершении карьеры.
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