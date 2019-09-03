Лукашенко эмоционально отпраздновал гол в ворота «Нефтехимика»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на первый домашний матч минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает »СЭ».
«Зубры» не смогли одержать победу, уступив нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:4.
Во время трансляции матча был показан момент, как глава Белоруссии радуется голу финского легионера Теему Пулккинена, который стал дебютным для минчан в нынешнем сезоне. На радостях он обнял сидевшую рядом Марию Василевич, которая является победителем конкурса красоты «Мисс Белоруссия-2018».
Ранее сообщалось, что нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой рейтинг в хоккейном симуляторе NHL 20.
Желаем тебе найти человека, который будет радоваться твоим успехам, как Лукашенко первой шайбе pic.twitter.com/IP5xdEH7Wk— Чай з варэннем (@belteanews) 2 сентября 2019 г.