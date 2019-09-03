Лукашенко эмоционально отпраздновал гол в ворота «Нефтехимика»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на первый домашний матч минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает »СЭ».

«Зубры» не смогли одержать победу, уступив нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:4.

Во время трансляции матча был показан момент, как глава Белоруссии радуется голу финского легионера Теему Пулккинена, который стал дебютным для минчан в нынешнем сезоне. На радостях он обнял сидевшую рядом Марию Василевич, которая является победителем конкурса красоты «Мисс Белоруссия-2018».

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой рейтинг в хоккейном симуляторе NHL 20.