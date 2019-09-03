Первая ракетка мира Осака оценила сарказм Медведева

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Японка Наоми Осака прокомментировала реакцию российского теннисиста Даниила Медведева на свист болельщиков во время матчей Открытого чемпионата США — US Open. Ее слова передает официальный сайт турнира.

Россиянин смог выйти в четвертьфинал чемпионата, обыграв немца Доминика Кепфера.

«Я не могу понять, почему трибуны его освистывают. Каждый день его реакция разная.

«Вы придаете мне сил. Я был травмирован перед матчем, но из-за вас выиграл. Спасибо». И он так мило говорит «спасибо». Для меня поведение трибун является странным, но мне смешно. Особенно ответы Медведева. Его сарказм восхитителен», — сказала первая ракетка мира.

Ранее сообщалось, что канадка Бьянка Андрееску стала последней четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США.