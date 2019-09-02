Рублев уступил Берреттини в четвертом круге US Open
Россиянин Андрей Рублев встретился с итальянским теннисистом Маттео Берреттини в четвертом круге Открытого чемпионата США — US Open.
Представитель Италии обыграл отечественного спортсмена со счетом 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). Встреча теннисистов продлилась два часа и 14 минут.
Теперь Берреттини предстоит встретиться с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и представителем Испании Пабло Андухаром.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на танец соотечественника Даниила Медведева.
US Open. 4-й круг
Рублев — Берреттини — 1:6, 4:6, 6:7 (6:8)