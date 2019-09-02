Лукаку выступил против дискриминации

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Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку высказался по поводу ситуации, связанной с болельщиками итальянского «Кальяри».

1 сентября команды встретились в рамках национального чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри». Автором решающего гола с пенальти стал форвард.

Перед тем, как футболист ударил по мячу, трибуна фанатов «Кальяри» начала скандировать расистские лозунги в адрес Лукаку..

«Многие игроки за последний месяц сталкивались с оскорблениями на расовой почве. Вчера я тоже с этим столкнулся. Футбол — это игра, которой может наслаждаться каждый. Мы не должны принимать дискриминацию ни в какой форме. Это позорит наш спорт. Надеюсь, что футбольные федерации по всему миру будут серьёзно реагировать на все случаи проявления расизма.

Социальные сети должны лучше прорабатывать этот момент с футбольными клубами, потому что каждый день на глаза попадаются комментарии с расистскими оскорблениями под постами цветных людей. Мы говорим об этом на протяжении многих лет, но не видим никакой реакции.

Леди и джентльмены, на дворе 2019 год. Вместо того, чтобы прогрессировать, мы движемся обратно. Думаю, игрокам следует объединиться и сделать заявление, чтобы сохранить футбол чистым и приятным для каждого», — написал в твиттере футболист.

Ранее сообщалось, что защитник «Севильи» перешел в «Аталанту».