Объявлена тройка претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Международная федерация футбола опубликовала шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока года, передает ТАСС.
На награду номинированы защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В прошлом сезоне ван Дейк стал победителем Лиги чемпионов. 29 августа в Монако голландец стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Месси в составе каталонского клуба завоевал золото чемпионата Испании.
Роналду стал победителем первенства Италии. В составе сборной Португалии форвард выиграл Лигу наций.
Церемония вручения наград пройдет 23 сентября в Милане.
Ранее ван Дейк прокомментировал получения звания лучшего игрока сезона-2018/19.