Медведева вспомнила о трудностях совмещения учебы и тренировок

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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о совмещении учебы в школе и тренировок, передает «Спорт-Экспресс».

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр заявила, что из-за ежедневных тренировочных занятий и соревнований ей не удалось насладиться школьной жизнью.

«Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками либо в своей единственный выходной за неделю. А программу десятого и 11-го классов я прошла экстерном за один год, чтобы освободить олимпийский сезон», — написала Медведева в инстаграме.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в линейке школы «Самбо-70».