Медведева вспомнила о трудностях совмещения учебы и тренировок
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о совмещении учебы в школе и тренировок, передает «Спорт-Экспресс».
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр заявила, что из-за ежедневных тренировочных занятий и соревнований ей не удалось насладиться школьной жизнью.
«Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками либо в своей единственный выходной за неделю. А программу десятого и 11-го классов я прошла экстерном за один год, чтобы освободить олимпийский сезон», — написала Медведева в инстаграме.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в линейке школы «Самбо-70».
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Сегодня в России отмечается главный праздник всех школьников и студентов День знаний����! Хочется пожелать упорства, настойчивости, успехов и и высоких результатов! Свои 1 сентября я помню — все одиннадцать лет встречала этот день на тренировках⛸. Для нас, спортсменов, вся прелесть школьной жизни остается в стороне из-за каждодневных тренировок, соревнований. В Москве я училась в известной спортивной школе "Самбо-70". Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками, либо в своей единственный выходной за неделю. А что касается предметов, то самым любимым была математика�� — она мне нравилась и легко давалась. А программу 10 и 11 классов я прошла экстерном, за один год, чтобы освободить олимпийский сезон����. В этот день хочется поблагодарить весь коллектив школы "Самбо-70" и ее директора Рената Алексеевича @layshev за то, что шли мне на встречу, помогали, учили. Совмещать учёбу и спорт сложно, но очень важно. К слову, сейчас я учусь на четвертом курсе в Российском Государственном Университете физической культуры����. Рассказывайте в комментариях — учитесь или уже окончили окончили учебное заведение? какие были любимые предметы в школе? ⛸ Today we celebrate in Russia the main holiday of all schoolchildren and students the Knowledge Day��! I would like to wish perseverance, success and high results! I remember my September 1st - I met this day in training for eleven years. For athletes, all the charm of school life remains aloof due to everyday training, competitions. In Moscow, I studied at the famous sport school "Sambo-70". I often did my homework between workouts, or on my only day off in a week. As for the subjects, the most favorite was mathematics�� — I liked it and it was pretty easy for me. And I went through the program of grades 10 and 11 externally, in one year, because I wanted to be the part of the Olympic season. On this day, I would like to thank the entire staff of the Sambo-70 school and its director Renat Alekseevich Layshev for coming to my meeting, helping me and teaching me. Combining study and sport is difficult, but very important. By the way, now I am in my fourth year at the Russian State University of Physical Education!������