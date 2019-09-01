Неймар заявил своей семье, что не покинет «ПСЖ» этим летом

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Бразильский форвард французского футбольного клуба «ПСЖ» Неймар не перейдет в «Барселону» в летнее трансферное окно.

По информации источника L`Equipe, бразилец сообщил своей семье, что не покинет «ПСЖ» этим летом.

Ранее бразилец уже связался с бывшими партнерами по «Барсе» и сообщил им о срыве трансфера. Двумя главными причинами неудачной сделки стали финансовые проблемы сине-гранатовых и нежелание Усмана Дембеле становиться частью сделки.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе французского клуба, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Соглашение Неймара с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может продолжить карьеру в испанском «Бетисе».