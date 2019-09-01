Поветкин одолел Фьюри в бою за пояс WBA International

<img src="//img.gazeta.ru/files3/823/12036823/RTS22FJP-pic905-895x505-64259.jpg">

Боксер Александр Поветкин оказался сильнее Тайсона Фьюри в бою за пояс WBA International в тяжелом весе.

Победу россиянин завоевал уже после финального гонга благодаря единогласному решению судей (общий счет — 117-111). В первой половине схватки англичанин выглядел достойно, но ближе к концу встречи начал пропускать серьезные удары от отечественного атлета.

Встреча спортсменов состоялась на арене «02» в Лондоне. В профессиональной карьере Поветкина это 35 победа из 37 боев. Стоит отметить, что «русский витязь» не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда уступил британцу Энтони Джошуа.

Тайсон в свою очередь потерпел первое поражение в жизни.

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и экс-обладатель титулов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор могут встретиться на японском телешоу «Суперзвезды».