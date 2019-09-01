Поветкин одолел Фьюри в бою за пояс WBA International
Боксер Александр Поветкин оказался сильнее Тайсона Фьюри в бою за пояс WBA International в тяжелом весе.
Победу россиянин завоевал уже после финального гонга благодаря единогласному решению судей (общий счет — 117-111). В первой половине схватки англичанин выглядел достойно, но ближе к концу встречи начал пропускать серьезные удары от отечественного атлета.
Встреча спортсменов состоялась на арене «02» в Лондоне. В профессиональной карьере Поветкина это 35 победа из 37 боев. Стоит отметить, что «русский витязь» не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда уступил британцу Энтони Джошуа.
Тайсон в свою очередь потерпел первое поражение в жизни.
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