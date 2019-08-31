Появилась новая информация о состоянии попавшего вместе Юбером в ДТП гонщика

Стало известно о состоянии здоровья пилота Формулы 2 Хуана Мануэля Корреа, сообщает официальная страница Sauber Junior Team в твиттере.

Вместе с французским гонщиком Антуаном Юбером и японцем Марино Сато он попал в аварию на одном из поворотов в ходе гонки на этапе в Бельгии. Несмотря на то, что Сато смог сам покинуть место ДТП, двух оставшихся гонщиков госпитализировали. Врачи боролись за жизнь Юбера, однако не смогли его спасти.

Сообщается, что спортсмен получает все необходимое лечение в одной из больниц Льежа. В данный момент он находится в стабильном состоянии.

В то же время эквадорский журналист Жань-Пьер Мишеле в твиттере дал более полную картину о состоянии Корреа. На данный момент пилота оперируют. У него сломаны обе ноги, также пострадал позвоночник. Вместе с тем подчеркивается, что функциональность ног в порядке. Корреа будет ждать долгое восстановление и в первую очередь — эмоциональное.

Ранее сообщалось, что чемпион мира Формулы-1 высказался о трагической смерти Юбера.