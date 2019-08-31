Французский пилот скончался после аварии на этапе Формулы 2

Во время первой гонки этапа Формулы 2 в Бельгии произошла трагедия. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

На втором круге на выходи из поворота «Красная вода» произошла авария с участием французского гонщика Антуана Юбера, американца Хуана Мануэля Корреа и пилота из Японии Марино Сато.

Все пострадавшие были госпитализированы. Отмечается, что Сато смог покинуть место ДТП самостоятельно. Однако, несмотря на усилия врачей, Юбер умер. Он скончался в 18:45 по бельгийскому времени. Через пару недель, 22 сентября ему должно было исполниться 23 года.

О состоянии третьего участника аварии — Корееа долго ничего не было известно. Однако, как заверяет ФИА, в данный момент его состояние стабильно. Ожидается, что в скором времени появится более подробная информация о самочувствии гонщика.

Ранее сообщалось, что на пилота Гран-при Бельгии напал болельщик.