Сычев подписал контракт с «Пюником»

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Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев продолжит карьеру в армянском «Пюнике»

Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

«Мы его взяли, заявили, но в течение двух месяцев еще будем смотреть как он набирает форму. Его надо подготовить, и на это уйдет какое-то время. Желание у него играть есть, посмотрим, как он его реализует. Контракт у него небольшой. Срок не знаю — это договоренности между игроком и клубом, нюансы я не знаю», — заявил главный тренер команды Александр Тарханов.

В последний раз Сычев выходил на поле в профессиональном футболе в 2018 году, выступая за «Казанку».

Ранее сообщалось, что Хана Энрике, дочь экс-главного тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике умерла от рака в возрасте девяти лет.