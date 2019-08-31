Сычев подписал контракт с «Пюником»
Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев продолжит карьеру в армянском «Пюнике»
Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
«Мы его взяли, заявили, но в течение двух месяцев еще будем смотреть как он набирает форму. Его надо подготовить, и на это уйдет какое-то время. Желание у него играть есть, посмотрим, как он его реализует. Контракт у него небольшой. Срок не знаю — это договоренности между игроком и клубом, нюансы я не знаю», — заявил главный тренер команды Александр Тарханов.
В последний раз Сычев выходил на поле в профессиональном футболе в 2018 году, выступая за «Казанку».
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