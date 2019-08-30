Игрок «Лейкерс» не явился в полицию из-за перенесенной операции

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Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса не явился в полицию штата Алабамы, сообщает TMZ.

29 августа центровому был выписан арест из-за того, что он угрожал свеой девушке. Она записала угрозы на диктофон и подала заявление.

Официальная причина, по которой баскетболист проигнорировал вызов, это то, что недавно он перенес операцию. В межсезонье баскетболист перенес разрыв крестообразных связок колена.

Место, где Казинс проходит лечение, не разглашается. Но совершенно точно, Демаркус не обращался к специалистам в Алабаме.

Между тем, он не может прибыть в штат, так как для этого ему нужно совершить перелет. Однако по рекомендации врачей, после операций, подобно тем, что перенес Казинс, полёты на самолете запрещаются на несколько недель, что объясняется риском образования тромбов.

Ранее игроку НБА грозит арест из-за угроз убийством.