«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» сыграли с московским «Динамо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась ничьей со счетом 0:0.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После восьми туров «Динамо» с девятью очками располагается на 11-м месте турнирной таблицы. «Крылья Советов» с семью баллами занимает 12-ю строчку.
Ранее сообщалось, что игрок итальянского «Дженоа» перейдет в «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 0:0