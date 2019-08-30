Экс-игрок «Локомотива» попал в ДТП

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Бывший игрок московских «Торпедо» и «Локомотива» Эмир Спахич попал в ДТП в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает N1info.

Авария произошла недалеко от города Гацко. 39-летнего футболиста на вертолете доставили в столицу — Сараево для оказания медицинской помощи.

Бывший капитан сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич, известный в России по выступлению за «Шинник», «Торпедо», «Локомотив» и «Анжи», попал в автомобильную аварию на родине. Защитник получил травмы грудной клетки и ребер.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, жизни Спахича не грозит опасность и его состояние стабильно.

В составе национальной команды Спахич провел 94 матча и выступал на чемпионате мира — 2014. Последний раз Эмир играл за сборную в мае прошлого года.

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