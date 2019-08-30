Хабиб Нурмагомедов: отпахал почти 100 дней
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как проходит подготовка к титульному поединку с американцем Дастином Порье.
Встреча россиянина с временным чемпионом промоушена пройдет 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
«Эти сборы прошли очень хорошо, почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя и я готов. На следующей неделе собираемся сбавить нагрузки. Начнем уже целенаправленную сгонка веса», — написал Нурмагомедов в инстаграме.
В последний раз чемпион организации выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он победил ирландского экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.
Оба бойца были дисквалифицированы на долгие сроки за потасовку, начавшуюся сразу по окончании матча.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен избить Макгрегора при первой встрече.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эти сборы прошли очень хорошо Альхамдулиллах, почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя и я готов ИншаАллагь. На следующей неделе уже сбавим нагрузки и начнётся уже целенаправленная сгонка веса. @alhadaya.ru @alhadaya_karazere #ufc242 #mma #ufc #alhadaya