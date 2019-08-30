Хабиб Нурмагомедов: отпахал почти 100 дней

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Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как проходит подготовка к титульному поединку с американцем Дастином Порье.

Встреча россиянина с временным чемпионом промоушена пройдет 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

«Эти сборы прошли очень хорошо, почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя и я готов. На следующей неделе собираемся сбавить нагрузки. Начнем уже целенаправленную сгонка веса», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

В последний раз чемпион организации выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он победил ирландского экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Оба бойца были дисквалифицированы на долгие сроки за потасовку, начавшуюся сразу по окончании матча.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен избить Макгрегора при первой встрече.