Скончалась мать работающего с Тутберидзе хореографа

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Член тренерской группы Этери Тутберидзе Людмила Шалашова ушла из жизни, сообщает Sports.ru.

Она работала в команде 45-летней специалистки вместе со своим сыном, хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

Информация об этом была опубликована на странице группы Тутберидзе в социальной сети Instagram.

«Скоропостижно скончалась Людмила Борисовна Шалашова, член нашей команды, мама Даниила Глейхенгауза. Еще вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны. Даниил, в это тяжелое время твои коллеги и друзья вместе с тобой. Мы будем вечно хранить светлую память о Людмиле Борисовне в наших сердцах», — написано в заявлении.

Причины смерти на данный момент остаются неназванными.

Шалашова известна не только своей деятельностью в спортивной сфере — до сотрудничества с Тутберидзе она работала балериной в Большом театре.

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