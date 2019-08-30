Скончалась мать работающего с Тутберидзе хореографа
Член тренерской группы Этери Тутберидзе Людмила Шалашова ушла из жизни, сообщает Sports.ru.
Она работала в команде 45-летней специалистки вместе со своим сыном, хореографом Даниилом Глейхенгаузом.
Информация об этом была опубликована на странице группы Тутберидзе в социальной сети Instagram.
«Скоропостижно скончалась Людмила Борисовна Шалашова, член нашей команды, мама Даниила Глейхенгауза. Еще вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны. Даниил, в это тяжелое время твои коллеги и друзья вместе с тобой. Мы будем вечно хранить светлую память о Людмиле Борисовне в наших сердцах», — написано в заявлении.
Причины смерти на данный момент остаются неназванными.
Шалашова известна не только своей деятельностью в спортивной сфере — до сотрудничества с Тутберидзе она работала балериной в Большом театре.
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