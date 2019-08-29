Медведева рассказала о сложности четверных прыжков

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о работе над четверными прыжками.

«Я знаю, как усердно все девушки работают над четверными прыжками. Я сама это делаю. Выполнять четверные прыжки не так уже просто. Это отнимает много времени и сил. Я уважаю всех, кто их исполняет, и надеюсь, что они будут кататься много лет. Мне же нужно много и усердно работать день за днем», — сказала Медведева в интервью Олимпийскому каналу.

Контрольные прокаты отечественных фигуристов пройдут в Москве в 7-8 сентября. В них примут олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, победительница первенства Европы Софья Самодурова и двукратный чемпион мира Медведева.

Ранее известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался по поводу слухов о том, что за выдвижением Медведевой в качестве посла олимпийской команды страны на Игры-2020 в Токио стоит кто-то из руководства.