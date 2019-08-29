УЕФА открыл дело против «Рейнджерс» за оскорбительные религиозные песнопения

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении шотландского клуба «Рейнджерс», сообщает РИА «Новости».

Как отмечается на официальном сайте организации, причиной открытия дела стали оскорбительные религиозные песнопения фанатов команды из Глазго во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Легия» — «Рейнджерс», который прошел 22 августа в Польше.

УЕФА уже наказывал «Рейнджерс» частичным закрытием трибун на ближайшем матче команды в еврокубках за религиозные кричалки во время встречи с гибралтарским клубом «Сент-Джозефс» в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет наказывать белградскую «Црвену Звезду» за советский танк.