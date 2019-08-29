Российский футболист показал свою «бедноватую» квартиру

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Российский вратарь «Тамбова» Владимир Сугробов показал свою квартиру журналистам Sports.ru.

Видеозапись экскурсии опубликована в инстаграме портала. Футболист в шутку назвал квартиру «шикарной хатой». Во время записи ролика отвалилась ручка двери в ванную комнату.

Подписчики отметили «бедноватый» быт игрока. Однако были те, кто назвал видео «показухой».

В нынешнем сезоне Сугробов не выходил на поле в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан продает квартиру в Санкт-Петербурге.