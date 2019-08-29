Российский футболист показал свою «бедноватую» квартиру
Российский вратарь «Тамбова» Владимир Сугробов показал свою квартиру журналистам Sports.ru.
Видеозапись экскурсии опубликована в инстаграме портала. Футболист в шутку назвал квартиру «шикарной хатой». Во время записи ролика отвалилась ручка двери в ванную комнату.
Подписчики отметили «бедноватый» быт игрока. Однако были те, кто назвал видео «показухой».
В нынешнем сезоне Сугробов не выходил на поле в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан продает квартиру в Санкт-Петербурге.