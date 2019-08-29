Игрок ЦСКА рассказал о негативном восприятии России в США
Американский баскетболист Рон Бейкер, перешедший в московский ЦСКА, рассказал об отношении соотечественников к России.
«Первое, что рождается в голове у американцев, когда они слышат о России: это «наши враги». Так уж сложилось, что многие мои соотечественники воспитаны в духе фильма про Рокки Бальбоа, когда спортивная драма разыгрывается на фоне событий холодной войны», — цитирует Бейкера газета «Известия».
Баскетболист отметил, что сейчас многое изменилось, однако России у многих американцев ассоциируется с «чем-то опасным».
Ранее российский чемпион Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассказал о заключении в тюрьме США.