Игрок ЦСКА рассказал о негативном восприятии России в США

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Американский баскетболист Рон Бейкер, перешедший в московский ЦСКА, рассказал об отношении соотечественников к России.

«Первое, что рождается в голове у американцев, когда они слышат о России: это «наши враги». Так уж сложилось, что многие мои соотечественники воспитаны в духе фильма про Рокки Бальбоа, когда спортивная драма разыгрывается на фоне событий холодной войны», — цитирует Бейкера газета «Известия».

Баскетболист отметил, что сейчас многое изменилось, однако России у многих американцев ассоциируется с «чем-то опасным».

Ранее российский чемпион Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассказал о заключении в тюрьме США.