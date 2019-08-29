Серена Уильямс вышла в третий круг US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата США.
Во встрече второго раунда бывшая первая ракетка мира одержала победу над соотечественницей Кэти Макнелли со счетом 5:7, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.
В следующем раунде Уильямс встретится с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) — Се Шувэй (Китай).
Ранее сообщалось, что австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в третий круг US Open.
Теннис. US Open. 2-й круг
Серена Уильямс (США) — Кэти Макнелли (США) — 5:7, 6:3, 6:1