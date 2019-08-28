Олимпийский чемпион выплатит штраф за нападение на проститутку

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Немецкий чемпион Олимпийских игр 200 года в Сиднее по велоспорту Ян Ульрих получил штраф за нападение на проститутку, сообщает Reuters.

По информации источника, спортсмена осудили за причинение женщине вреда здоровью, а также за попытку принуждения. Также Ульриха обвиняли в покушении на убийство, однако в ходе расследования обвинение было с него снято.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Немецкий спортсмен нанес оскорбление 31-летней проститутке, а также потребовал от нее вернуть €600, которые он отдал за ее услуги. После этого Ульрих толкнул женщину к стене и избил.

В результате произошедшего, у проститутки была диагностирована травма плеча и шейного отдела позвоночника. Сообщается, что на момент инцидента немецкий велогонщик находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Теперь спортсмен выплатит €7,2 тысячи.

Это не первый раз, когда Ульрих оказывается в центре скандала. Так, в августе 2018 году он напал на дом актера Тиля Швайгера. Артист обратился за помощью в полицию.

Ранее 18-летний игрок «Ливерпуля» обвинил клуб в нанесении психологической травмы.