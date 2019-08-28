ЦСКА почтил память погибшего 18 лет назад Перхуна

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Московский ЦСКА почтил память бывшего игрока клуба — Сергея Перхуна. В официальном твиттер-аккаунте столичной команды появилось видео с выступлениями голкипера.

18 августа 2001 года в матче с махачкалинским «Анжи» вратарь получил повреждение, столкнувшись головами с форвардом Будуном Будуновым. 28 августа того же года Перхун скончался от отека мозга.

«Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна», – говорится в заявлении пресс-службы армейцев.

В 1994 году Перхун завоевал бронзу чемпионата Европы в составе юношеской сборной Украины. Он продолжил карьеру в приднестровском «Шерифе». В 2001 году спортсмен подписал контракт с ЦСКА, в составе которого провел 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА перенес операцию на голеностопе.