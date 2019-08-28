ЦСКА почтил память погибшего 18 лет назад Перхуна
Московский ЦСКА почтил память бывшего игрока клуба — Сергея Перхуна. В официальном твиттер-аккаунте столичной команды появилось видео с выступлениями голкипера.
18 августа 2001 года в матче с махачкалинским «Анжи» вратарь получил повреждение, столкнувшись головами с форвардом Будуном Будуновым. 28 августа того же года Перхун скончался от отека мозга.
«Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна», – говорится в заявлении пресс-службы армейцев.
В 1994 году Перхун завоевал бронзу чемпионата Европы в составе юношеской сборной Украины. Он продолжил карьеру в приднестровском «Шерифе». В 2001 году спортсмен подписал контракт с ЦСКА, в составе которого провел 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА перенес операцию на голеностопе.
Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна #историяЦСКА https://t.co/EE7FGy9DJN pic.twitter.com/okYH20P2UT— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 28 августа 2019 г.