УЕФА не будет наказывать «Црвену Звезду» за советский танк
УЕФА не станет применять какие-либо санкции к сербскому футбольному клубу «Црвена Звезда» за бурное празднование по случаю выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Напомним, давно выведенный из эксплуатации танк, который заново раскрасили в камуфляжные цвета, был оставлен около северного входа на арену «Райко Митич». Танк Т-55 использовался Югославской народной армией в ходе вооруженных конфликтов в 90-е годы прошлого века.
«Болельщики «Црвены Звезды» получили одобрение компетентных органов на создание танка в клубных цветах возле стадиона. Его постановка не имеет ничего общего с сегодняшним матчем плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует Blic Online ответ УЕФА.
Напомним, «Црвена Звезда» дважды сыграла вничью с «Янг Бойз» (2:2 и 1:1), однако пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов по правилу выездного гола.