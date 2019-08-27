Бой Ковалев — Альварес под угрозой срыва

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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев может не встретиться с чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC Franchise) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super Саулем Альваресом. Об этом сообщает Vringe.

По информации источника, стороны не могут договориться о дате проведения боя.

Так, Альварес хочет встретиться с россиянином на ринге 2 ноября. Ковалев же хотел бы провести поединок попозже. В том случае, если их бой будет назначен на ту дату, которую выбрал Альварес, российскому боксеру придется начинать новый тренировочный лагерь уже на следующей неделе.

24 августа россиянин защитил титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг, победив техническим нокаутом в 11-м раунде британца Энтони Ярда.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Генри Сехудо надел на чемпионские пояса подгузники и вызвал на бой экс-чемпиона промоушена Доминика Круза.