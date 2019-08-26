За год цены на билеты на Гран-при России увеличились на 150%

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В продажу поступили билеты на российский этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», самый дешевый билет на тренировочный день стоит 400 рублей, на соревнования и показательные выступления порядка 800. Отмечается, что стоимость билетов на нижний ярус начинается с 15 тысяч рублей. При этом, самые дорогие билеты на VIP-сектора продаются за 30 тысяч. По сравнению с прошлым сезоном цены повысились в среднем в 2,5 раза.

В этом году на Гран-при России должны приехать Евгения Медведева, Александра Трусова, Станислава Константинова, Сатоко Мияхара, Шома Уно, Нам Нгуен, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Российский этап Гран-при состоится 14 — 17 ноября в Москве на льду дворца «Мегаспорт».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала совет фигуристке Евгении Медведевой.