Федерер в 14-й раз подряд возглавил список Forbes среди теннисистов
Швейцарец Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым теннисистом 2019 года по версии журнала Forbes.
Суммарный доход Федерера составил рекордные $93,4 млн, из них 7,4 млн - призовые, а 86 миллионов пришлись на спонсорские контракты и другую деятельность. Отметим, что Федерер возглавляет данный рейтинг 14 лет подряд.
Действующая первая ракетка мира серб Новак Джокович заработал $50,6 млн и занял второе место, на третьей строчке японец Кеи Нисикори ($37,3 млн). Многократный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль за 2019 год заработал $35 млн, став в списке четвертым.
Единственной женщиной в топ-5 рейтинга стала американка Серена Уильямс ($29,2 млн).
Ранее сообщалось, что собака по кличке Тимбер предсказала исход теннисного матча между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира «Большого шлема» — US Open.