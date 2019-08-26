Федерер в 14-й раз подряд возглавил список Forbes среди теннисистов

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Швейцарец Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым теннисистом 2019 года по версии журнала Forbes.

Суммарный доход Федерера составил рекордные $93,4 млн, из них 7,4 млн - призовые, а 86 миллионов пришлись на спонсорские контракты и другую деятельность. Отметим, что Федерер возглавляет данный рейтинг 14 лет подряд.

Действующая первая ракетка мира серб Новак Джокович заработал $50,6 млн и занял второе место, на третьей строчке японец Кеи Нисикори ($37,3 млн). Многократный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль за 2019 год заработал $35 млн, став в списке четвертым.

Единственной женщиной в топ-5 рейтинга стала американка Серена Уильямс ($29,2 млн).

Ранее сообщалось, что собака по кличке Тимбер предсказала исход теннисного матча между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира «Большого шлема» — US Open.