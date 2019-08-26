Собака предсказала победителя матча между Уильямс и Шараповой

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Пес по кличке Тимбер предсказал исход теннисного матча между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира «Большого шлема» — US Open.

Пресс-служба турнира сообщает, что собака отдала предпочтение американке, подойдя к миске, за которой скрывалась фотография Уильямс.

Serena Williams or Maria Sharapova? ��



Timber makes today's Pooch's Picks before the big match ��#USOpen | #InternationalDogDay pic.twitter.com/8l3huj7NJe

— US Open Tennis (@usopen) 26 августа 2019 г.

Уильямс и Шарапова сыграют в ночь на 27 августа в 2:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о предстоящем матче Шараповой и Уильямс.