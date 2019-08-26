Собака предсказала победителя матча между Уильямс и Шараповой
Пес по кличке Тимбер предсказал исход теннисного матча между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира «Большого шлема» — US Open.
Пресс-служба турнира сообщает, что собака отдала предпочтение американке, подойдя к миске, за которой скрывалась фотография Уильямс.
Serena Williams or Maria Sharapova? ��
Timber makes today's Pooch's Picks before the big match ��#USOpen | #InternationalDogDay pic.twitter.com/8l3huj7NJe
— US Open Tennis (@usopen) 26 августа 2019 г.
Уильямс и Шарапова сыграют в ночь на 27 августа в 2:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о предстоящем матче Шараповой и Уильямс.