Женщины в Иране смогут посмотреть футбольный матч на стадионе
Иранским женщинам разрешено посетить матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными сборными Ирана и Камбоджи.
Как сообщает портал Inside the Games, с данным заявлением выступил заместитель министра спорта Джамшид Тагизаде.
По словам Тагизаде, Азиатская конфедерация футбола (AFC) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) проводят работу с целью обеспечения женщинам возможности посещать футбольные матчи в Иране в будущем.
В Иране, согласно республиканским законам, женщинам запрещено находиться на футбольных стадионах под предлогом, что агрессивное поведение и ненормативная лексика болельщиков могут «навредить тонкой психике женщины».
Ранее сообщалось, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино послал требование в Федерацию футбола Ирана разрешить женщинам посещать отборочные матчи сборной к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.