Слуцкий учит сына, как нужно читать рэп

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Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий выложил новый пост в своем Instagram-аккаунте.

48-летний российский специалист опубликовал видео, ставшее вирусным весной 2019 года.

7 апреля «Витесс» дома принимал ПСВ из Эйндховена (3:3) в матче 29-го тура чемпионата Голландии. После игры Слуцкий раскритиковал главного арбитра матча Сердара Гезюбююка. Фанаты наложили на послематчевое интервью бит из компонии российской группы «Кровосток» — «Биография».

«Учись», — подписал новый пост Слуцкий, обратившись к своему сыну. Напомним, Дмитрий Слуцкий читает рэп и выступает под псевдонимом Leweight.

Ранее сообщалось, что Слуцкий повторил знаменитое фото с бургером в честь десятилетия снимка.